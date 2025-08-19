Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi

00:02:32 min
|
29 minuti fa
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russoGuerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
mondo
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
00:01:42 min
| 2 ore fa
pubblicità
Guerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russoGuerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russo
mondo
Guerra Ucraina, la città di Kremenchuk dopo l'attacco russo
00:00:16 min
| 3 ore fa
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galizianaSpagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
mondo
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
00:01:00 min
| 3 ore fa
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorniHamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
mondo
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la paceERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
mondo
Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
00:00:33 min
| 3 ore fa
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambiniCongo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
mondo
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
00:01:00 min
| 4 ore fa
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cineseNew Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
mondo
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
00:00:50 min
| 4 ore fa
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimentoSvezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
mondo
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
00:00:57 min
| 4 ore fa
Spagna, due incendi boschivi ripresi vicino a LaroucoSpagna, due incendi boschivi ripresi vicino a Larouco
mondo
Spagna, due incendi boschivi ripresi vicino a Larouco
00:00:17 min
| 5 ore fa
Israele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostradaIsraele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostrada
mondo
Israele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostrada
00:01:00 min
| 5 ore fa
Vertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con ZelenskyVertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con Zelensky
mondo
Vertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con Zelensky
00:01:00 min
| 5 ore fa
Concluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca: ora attesa bilaterale con PutinConcluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca: ora attesa bilaterale con Putin
mondo
Concluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca
00:02:03 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russoGuerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
mondo
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
00:01:42 min
| 2 ore fa
Guerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russoGuerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russo
mondo
Guerra Ucraina, la città di Kremenchuk dopo l'attacco russo
00:00:16 min
| 3 ore fa
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galizianaSpagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
mondo
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
00:01:00 min
| 3 ore fa
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorniHamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
mondo
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la paceERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
mondo
Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
00:00:33 min
| 3 ore fa
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambiniCongo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
mondo
Congo, i ribelli uccidono 52 persone tra cui due bambini
00:01:00 min
| 4 ore fa
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cineseNew Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
mondo
New Delhi, protesta tibetani durante visita ministro cinese
00:00:50 min
| 4 ore fa
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimentoSvezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
mondo
Svezia, chiesa di Kiruna spostata per salvarla da cedimento
00:00:57 min
| 4 ore fa
Spagna, due incendi boschivi ripresi vicino a LaroucoSpagna, due incendi boschivi ripresi vicino a Larouco
mondo
Spagna, due incendi boschivi ripresi vicino a Larouco
00:00:17 min
| 5 ore fa
Israele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostradaIsraele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostrada
mondo
Israele, ancora proteste a Tel Aviv: bloccata autostrada
00:01:00 min
| 5 ore fa
Vertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con ZelenskyVertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con Zelensky
mondo
Vertice Washington, Putin dice sì al bilaterale con Zelensky
00:01:00 min
| 5 ore fa
Concluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca: ora attesa bilaterale con PutinConcluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca: ora attesa bilaterale con Putin
mondo
Concluso il vertice Zelensky-Trump alla Casa Bianca
00:02:03 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità