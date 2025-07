Come gli Usa invieranno armi a Kiev tramite la Nato

Armi americane ma pagate dagli alleati della NATO. Come funziona questo schema di cui si hanno ancora pochi dettagli, va detto? beh I Paesi, soprattutto europei, ma non solo, forniranno a Kiev armi che hanno già nei propri arsenali. Si è parlato di missili Patriot, di sistemi Patriot che sono quelli che difendono le città ucraine dai missili balistici, russi, di altre munizioni, di altri tipi di missili. Saranno poi questi armamenti rimpiazzati dagli Stati Uniti, dai loro stessi arsenali, quindi in tempi piuttosto brevi e poi questi alleati della NATO pagheranno, gli americani, Washington per appunto questi nuovi armamenti. Si è parlato di circa otto Paesi per adesso che avrebbero aderito e in pochi giorni potrebbero arrivare i sistemi, Patriot all'Ucraina, si è parlato di Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Finlandia e altri. In realtà non è un inedito al 100%, perché per esempio la Slovacchia aveva donato i suoi caccia sovietici all'Ucraina in cambio degli F16 americani che ha pagato proprio a Washington e la Romania stessa ha già donato in passato una batteria Patriot che poi appunto è stata rimpiazzata dagli americani anche qua con in cambio denaro perché questo giro tra gli arsenali degli europei a Kiev per poi essere rimpiazzati dagli americani, beh perché, l'Ucraina non può comprare direttamente queste armi, pur avendo i soldi, finanziati con fondi finanziati da Paesi europei perché c'è una lunga catena di produzione e di attesa per ricevere questo tipo di armamenti, soprattutto i sistemi Patriot, vista la grande richiesta in tutto il mondo. Attenzione, andiamo a ricordare, però che se gli Stati Uniti fino a qualche mese fa erano primi per fornitura di armi a Kiev, dopo lo stop imposto a nuovi tipi nuovi, spedizioni da Donald Trump, in realtà il resto dei Paesi NATO e anche non NATO, alleati l'Ucraina ha superato gli Stati Uniti. Andiamo a ricordare poi, chi ha donato per ora batterie Patriot a l'Ucraina, la Germania è in cima con tre batterie, gli Stati Uniti 2, la Romania uno, Paesi Bassi una. altro. .