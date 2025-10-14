Chiudi Menu
News
Mondo
Comitato Croce Rossa: ricerca resti umani è sfida più grande
00:01:41 min
|
3 ore fa
mondo
Medioriente, valico di Rafah resta chiuso fino a giovedì
00:02:02 min
| 55 minuti fa
mondo
Venezuela, piogge causano crollo miniera: decine di morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Gli ostaggi tornano a casa, i parenti: "Finalmente torniamo a ridere insieme"
00:01:30 min
| 3 ore fa
mondo
Gli abitanti della Striscia dopo l'accordo: "Abbiamo bisogno di più aiuti"
00:01:20 min
| 3 ore fa
mondo
Bangladesh, incendio in fabbrica di vestiti: decine di morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Timeline, i primi giorni nella Striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco
00:26:06 min
| 3 ore fa
mondo
Madagascar, presidente in fuga: militari prendono il potere
00:02:02 min
| 4 ore fa
mondo
Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Proteste in Madagascar dopo la fuga del presidente Rajoelina
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Gaza, Miliziani di Hamas giustiziano sette uomini
00:00:20 min
| 6 ore fa
mondo
Arizona, cane ferito in un canyon: salvato con un elicottero
00:01:21 min
| 7 ore fa
mondo
Papa: "Preoccupante calo natalità"
00:00:47 min
| 6 ore fa
