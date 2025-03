Spero che ci saranno anche dei negoziati costruttivi con voi, con questo Parlamento e con gli Stati membri, anche in seno al Consiglio, per poter far sì che queste norme vengano applicate. Spero che ci possa essere anche celerità, aspetto importante, perché non abbiamo tempo da perdere se vogliamo riottenere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea anche nella nostra politica migratoria. .