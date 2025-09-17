Commissione Ue, le iniziative contro Israele

L'Europa presenta il suo piano destinato a mettere pressione sul Governo israeliano. È il frutto delle parole del capo della Commissione Europea Von der Leyen. Da anni accusata di essere troppo filo-israeliana, la politica tedesca, invece, dopo aver annunciato sanzioni e provvedimenti contro Israele, nelle scorse ore ha anche twittato: "basta con questo orrore quotidiano a Gaza". Il capo della diplomazia Kallas ha quindi presentato concretamente le proposte dell'Esecutivo europeo per esprimere a Israele disapprovazione per la sua condotta nella Striscia. "Oggi ho presentato un pacchetto robusto di sanzioni da applicare contro i terroristi di Hamas, dei Ministri estremisti del Governo di Israele, dei coloni violenti. La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali e io voglio essere molto chiara: l'obiettivo non è quello di punire Israele, l'obiettivo nostro è di migliorare la situazione umanitaria a Gaza". Di fatto l'Unione Europea ha deciso di interrompere un finanziamento annuale bilaterale a Israele per un valore di circa 14 milioni di euro. Poca roba, ma questo è l'unico provvedimento che può essere subito implementato. Per le altre misure invece, come sempre capita in Europa, c'è bisogno del voto di chi realmente decide nell'Unione Europea, e cioè gli Stati membri. Le sanzioni proposte a coloni israeliani violenti e Ministri estremisti del Governo Netanyahu devono essere approvate all'unanimità da tutti i 27 Governi UE, e l'opposizione dell'Ungheria è già nota. La sospensione dei rapporti commerciali privilegiati tra l'Unione e Israele con conseguente imposizione di dazi sulle merci israeliane, anche questa proposta dalla Commissione, va invece approvata dalla maggioranza qualificata degli Stati. Bastano 4 "no" di Governi che rappresentano almeno il 35% della popolazione europea perché anche questa proposta sia bocciata. I "no" più che probabili sono già 3, e sono quelli di Ungheria, Austria e Germania. Rimane l'Italia, piuttosto titubante. Un "no" di Roma farebbe cadere la proposta e svuoterebbe l'intera iniziativa europea contro il Governo israeliano. Rimarrebbe il segnale politico che Bruxelles ha voluto mandare. Un po' poco per cambiare le cose in Medio Oriente. .

La visita di Trump nel Regno Unito: il riassunto della giornata
Gaza, Foti: misure su Israele per cessate il fuoco
Nato, al via esercitazione militare in Croazia
Timeline, la crisi sanitaria a Gaza e il racconto di Emergency
Timeline, i nuovi attacchi israeliani a Gaza e l'esodo di massa verso sud
Maddie, scarcerato in Germania il principale sospettato
Trump a Londra, cerimonia al Castello di Windsor
Gaza, Onu denuncia esodo di massa dopo assalto israeliano
Madeleine McCann, il principale sospettato esce dal carcere
Ucraina, Leone XIV: la Nato non ha cominciato alcuna guerra
Il principe William e Kate accolgono i Trump a Windsor
Guerra in Ucraina, Ceo Metinvest: la conferenza è un successo
