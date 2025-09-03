Commissione Ue presenta accordi con Mercosur e Messico

Ci sono voluti 25 anni di negoziati, forse i più lunghi nella storia delle trattative commerciali, e solo ora l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e principali paesi dell'America Latina, è stato approvato dall'esecutivo europeo e presentato nei dettagli. La sprinta finale è venuta anche dalla guerra commerciale inaugurata dagli Stati Uniti, che ha reso ancor più urgente per l'Europa aprire i propri commerci ad altri grandi mercati internazionali, tanto in Asia quanto in Sudamerica. L'importanza dell'intesa la spiega bene il principale negoziatore del commercio europeo, il commissario Sefcovic. "Noi con questi accordi con l'accordo con il Merc andiamo a creare la più la più ampia zona area commerciale di libero scambio che riunirà 700milioni di consumatori. Prevediamo un risparmio di 4miliardi di euro in dazi doganali. Le esportazioni cresceranno del 39% arrivando a 50miliardi di euro". La questione però non è chiusa, il trattato concluso e siglato deve ora essere ratificato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri dell'Unione Europea e poi dal Parlamento europeo. Se calcolando tutti i settori produttivi, i vantaggi generali sono in dubbi, ci sono categorie come quelle dei produttori agricoli molto preoccupate dalla futura concorrenza a bassi costi dei prodotti sudamericani. Per questo l'Unione Europea ha previsto clausole di salvaguardia e lo stanziamento di miliardi di euro per riequilibrare, eventuali futuri squilibri nei prezzi e del mercato agroalimentare. Tra i governi più restii ad approvare l'accordo, se la Polonia resta scettica, la Francia sottolinea l'importanza delle salvaguardie, simile la posizione dell'Italia. Il governo ha annunciato che si riserva di decidere se ratificare o meno l'intesa, dopo aver sentito le categorie produttive maggiormente coinvolte. .