Commissione Ue presenta accordi con Mercosur e Messico

00:01:59 min
|
33 minuti fa

Ci sono voluti 25 anni di negoziati, forse i più lunghi nella storia delle trattative commerciali, e solo ora l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e principali paesi dell'America Latina, è stato approvato dall'esecutivo europeo e presentato nei dettagli. La sprinta finale è venuta anche dalla guerra commerciale inaugurata dagli Stati Uniti, che ha reso ancor più urgente per l'Europa aprire i propri commerci ad altri grandi mercati internazionali, tanto in Asia quanto in Sudamerica. L'importanza dell'intesa la spiega bene il principale negoziatore del commercio europeo, il commissario Sefcovic. "Noi con questi accordi con l'accordo con il Merc andiamo a creare la più la più ampia zona area commerciale di libero scambio che riunirà 700milioni di consumatori. Prevediamo un risparmio di 4miliardi di euro in dazi doganali. Le esportazioni cresceranno del 39% arrivando a 50miliardi di euro". La questione però non è chiusa, il trattato concluso e siglato deve ora essere ratificato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri dell'Unione Europea e poi dal Parlamento europeo. Se calcolando tutti i settori produttivi, i vantaggi generali sono in dubbi, ci sono categorie come quelle dei produttori agricoli molto preoccupate dalla futura concorrenza a bassi costi dei prodotti sudamericani. Per questo l'Unione Europea ha previsto clausole di salvaguardia e lo stanziamento di miliardi di euro per riequilibrare, eventuali futuri squilibri nei prezzi e del mercato agroalimentare. Tra i governi più restii ad approvare l'accordo, se la Polonia resta scettica, la Francia sottolinea l'importanza delle salvaguardie, simile la posizione dell'Italia. Il governo ha annunciato che si riserva di decidere se ratificare o meno l'intesa, dopo aver sentito le categorie produttive maggiormente coinvolte. .

guerra Ucraina: Putin, vedo siragli di luce ma pronti a usare armiguerra Ucraina: Putin, vedo siragli di luce ma pronti a usare armi
mondo
Ucraina, Putin: vedo spiragli di luce ma pronti a usare armi
00:01:49 min
| 2 minuti fa
pubblicità
ERROR! FL Re CarloERROR! FL Re Carlo
mondo
Uk, re Carlo visita nuovo ospedale di Birmingham
00:01:00 min
| 36 minuti fa
Cina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia Corea del NordCina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia Corea del Nord
mondo
Cina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia-Corea del Nord
00:00:43 min
| 1 ora fa
Timeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'OccidenteTimeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'Occidente
mondo
Timeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'Occidente
00:28:15 min
| 31 minuti fa
Timeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in MediorienteTimeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in Medioriente
00:20:42 min
| 32 minuti fa
Gaza City, esercito israeliano avanza: decine di palestinesi uccisiGaza City, esercito israeliano avanza: decine di palestinesi uccisi
mondo
Gaza City, esercito israeliano avanza: decine di morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Papa Leone inaugura centro di formazione ecologica in VaticanoPapa Leone inaugura centro di formazione ecologica in Vaticano
mondo
Papa Leone inaugura centro formazione ecologica in Vaticano
00:01:00 min
| 3 ore fa
Venezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 mortVenezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 mort
mondo
Venezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 morti
00:00:30 min
| 4 ore fa
Abu Dhabi, avverte annettere cisgiordania mina accordi AbramoAbu Dhabi, avverte annettere cisgiordania mina accordi Abramo
mondo
Abu Dhabi: annettere Cisgiordania mina accordi Abramo
00:02:00 min
| 4 ore fa
La casa come ossessione: i libri di Ira LevinLa casa come ossessione: i libri di Ira Levin
mondo
La casa come ossessione: i libri di Ira Levin
00:00:48 min
| 5 ore fa
Inondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuatiInondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuati
mondo
Inondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuati
00:01:00 min
| 5 ore fa
Trump, presidente Usa contro fake news su problemi di salutTrump, presidente Usa contro fake news su problemi di salut
mondo
Trump, presidente Usa contro fake news su problemi di salute
00:01:43 min
| 5 ore fa
guerra Ucraina: Putin, vedo siragli di luce ma pronti a usare armiguerra Ucraina: Putin, vedo siragli di luce ma pronti a usare armi
mondo
Ucraina, Putin: vedo spiragli di luce ma pronti a usare armi
00:01:49 min
| 2 minuti fa
ERROR! FL Re CarloERROR! FL Re Carlo
mondo
Uk, re Carlo visita nuovo ospedale di Birmingham
00:01:00 min
| 36 minuti fa
Cina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia Corea del NordCina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia Corea del Nord
mondo
Cina, Putin e Kim Jong-Un: bilaterale Russia-Corea del Nord
00:00:43 min
| 1 ora fa
Timeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'OccidenteTimeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'Occidente
mondo
Timeline, la parata militare a Pechino e la sfida all'Occidente
00:28:15 min
| 31 minuti fa
Timeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in MediorienteTimeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, l'attacco israeliano contro l'Unifil in Libano e la guerra in Medioriente
00:20:42 min
| 32 minuti fa
Gaza City, esercito israeliano avanza: decine di palestinesi uccisiGaza City, esercito israeliano avanza: decine di palestinesi uccisi
mondo
Gaza City, esercito israeliano avanza: decine di morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Papa Leone inaugura centro di formazione ecologica in VaticanoPapa Leone inaugura centro di formazione ecologica in Vaticano
mondo
Papa Leone inaugura centro formazione ecologica in Vaticano
00:01:00 min
| 3 ore fa
Venezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 mortVenezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 mort
mondo
Venezuela, Usa affondano barca di narcotrafficanti: 11 morti
00:00:30 min
| 4 ore fa
Abu Dhabi, avverte annettere cisgiordania mina accordi AbramoAbu Dhabi, avverte annettere cisgiordania mina accordi Abramo
mondo
Abu Dhabi: annettere Cisgiordania mina accordi Abramo
00:02:00 min
| 4 ore fa
La casa come ossessione: i libri di Ira LevinLa casa come ossessione: i libri di Ira Levin
mondo
La casa come ossessione: i libri di Ira Levin
00:00:48 min
| 5 ore fa
Inondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuatiInondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuati
mondo
Inondazioni India settentrionale, 5 morti e 10mila evacuati
00:01:00 min
| 5 ore fa
Trump, presidente Usa contro fake news su problemi di salutTrump, presidente Usa contro fake news su problemi di salut
mondo
Trump, presidente Usa contro fake news su problemi di salute
00:01:43 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità