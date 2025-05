Conclave, a 2 giorni da inizio si delinea figura nuovo Papa

A ormai poche ore dall'inizio del Conclave, le congregazioni si fanno più fitte. Due appuntamenti per chiarire tra i cardinali elettori e non quali saranno le sfide per il nuovo pontefice, ma soprattutto a latere per trovare la quadra sul nome del successore di Papa Francesco. Tutti i cardinali elettori sono presenti ormai a Roma, pronti a trasferirsi a Casa Santa Marta, che non riesce a contenere tutti e di conseguenza viene messa a disposizione anche la struttura che viene chiamata Santa Marta Vecchia. I temi affrontati in congregazione riguardano principalmente le caratteristiche del nuovo pontefice, una figura presente e vicina, un pastore vicino agli ultimi, per rispondere alle tante sfide aperte, in primis quella della guerra, e poi la situazione finanziaria della Santa Sede, la lotta agli abusi sessuali, la crisi delle vocazioni. Insomma, un pre-Conclave a tutti gli effetti. "Ognuno di noi fa una idea e vede le competenze e le qualità dei cardinali per scegliere un cardinale adatto per il tempo". Gli occhi del mondo sono ancora una volta puntati su Roma, ma soprattutto su questo comignolo da cui uscirà il verdetto del Conclave che inizierà mercoledì dopo la messa per l'elezione del pontefice e il giuramento dei cardinali elettori 133. Con l'Extra Omnes il fuori tutti i cardinali inizieranno le votazioni e da quel momento solo a Papa scelto il mondo vedrà la fumata bianca e conoscerà il nome del successore di Bergoglio. .