Sono in corso in Vaticano le operazioni per installare il comignolo sulla Sistina, da dove usciranno le fumate che indicheranno, durante il Conclave, se il Papa sia stato eletto o meno dai cardinali. In giornata potrebbero esserci delle prove per testarne il funzionamento. Oggi riprenderanno anche le congregazioni dei cardinali dopo la pausa di riflessione del 1 maggio. .