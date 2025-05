In occasione dell'inizio del conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, migliaia di fedeli stanno affluendo in Piazza San Pietro passando per via della Conciliazione. La prima fumata è prevista per le 19. Tra i possibili candidati, molti fedeli soprattutto stranieri, indicano il cardinale filippino Luis Antonio Tagle come favorito, considerandolo in continuità con il pontificato di Bergoglio .