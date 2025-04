Conclave, Mons. Viganò: Papi scelti da Dio in continuità

Io penso che Papa Francesco abbia certamente disegnato, non tanto il conclave o non solo il conclave, ma abbia ridisegnato i contorni della Chiesa, che è una chiesa universale. Quindi ha valorizzato davvero tante chiese giovani, a volte piccole, ma che sono chiese importanti. Esatto, una periferia. Poi appunto quanto oggi possiamo pensarci noi centro è molto difficile dirlo. Io credo che noi dobbiamo credere, al di là del gioco di parole, che ogni Papa è come un anello di una catena, che si inserisce nella tradizione. Certo, poi ognuno porta la sua visione di Chiesa, i suoi studi, la propria umanità. Però siccome i papi sono già decisi da Dio e il compito dei cardinali è quello di scoprire tramite il discernimento nello spirito chi Dio ha determinato come successore di Pietro, e certamente Dio non può che vivere nella comunione, quindi in continuità.