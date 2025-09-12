Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe

La condanna dell'ex Presidente brasiliano Bolsonaro scatena un pesante botta e risposta tra la Casa Bianca e il Brasile. "Queste minacce non intimidiranno la nostra democrazia". Questa la reazione del Ministero degli Esteri di Brasilia alle dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui gli USA risponderanno adeguatamente a quella che viene definita una caccia alle streghe. Lo stesso Donald Trump, amico di Bolsonaro, trova sconvolgente la condanna dell'ex capo di Stato a 27 anni e 3 mesi per tentato golpe. Ribatte l'attuale Presidente del Brasile Lula da Silva: "se il Presidente degli Stati Uniti annuncerà nuove sanzioni contro il Paese", dice, "noi reagiremo". Lula, visibilmente adirato durante un'intervista TV, ha ricordato anche che Trump chiese alla Corte Suprema di sospendere il caso contro Bolsonaro per annullare l'aumento del 50% dei dazi al Brasile. "Se Trump vivesse in Brasile", ha detto Lula, "e avesse fatto quello che Bolsonaro ha fatto sarebbe sotto processo anche lui. Qui c'è una legge per tutti". Lula inoltre ha aggiunto che il suo Governo si opporrà al disegno di legge di amnistia per i condannati per colpo di Stato. La difesa dell'ex Presidente brasiliano ha già annunciato ricorso contro una sentenza esemplare. A poco più di 1 anno dalle presidenziali del 2026 il Paese si divide tra festeggiamenti e proteste contro i giudici. Tra i capi d'accusa per Bolsonaro anche quelli di organizzazione criminale armata, tentata abolizione dello Stato di diritto democratico e danneggiamento aggravato di beni pubblici. Ritenute colpevoli altre 7 persone, tra cui ex Ministri del suo Governo e alti ufficiali militari. Le pene inflitte vanno dai 19 ai 26 anni di prigione. Secondo i magistrati Bolsonaro sfruttò le strutture dello Stato per organizzare un piano finalizzato a scardinare i poteri costituzionali, deponendo con la forza il Governo di Lula. Campagne di disinformazione, gravi minacce alle autorità e atti violenti sfociarono poi, nel 2023, nell'assalto di migliaia di sostenitori di Bolsonaro contro le sedi istituzionali, che vennero invase e devastate. .

