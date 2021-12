Consiglio Ue, Green Pass valido 9 mesi in tutta Europa

Validità del Green pass di 9 mesi per tutta Europa, richiamo del booster vaccinale da fare possibilmente entro sei mesi con altri tre di tolleranza, poi il pass scade. Questo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Von der Leyen al termine di un Consiglio Europeo che si era aperto con la discussione sulla scelta dell'Italia di richiedere i tamponi a chi entra nei propri confini. E a proposito di tamponi nella conferenza stampa finale accanto al neo Cancelliere tedesco Scholz il Presidente francese Macron ha ribadito che non verranno chiesti obbligatoriamente tamponi molecolari tra Paesi europei, anche se, come l'Italia, altre nazioni richiedono almeno un test antigenico. Diverso è il caso per le persone provenienti da fuori dei confini dell'Unione. In generale l'Europa ribadisce di voler mantenere un coordinamento unitario per la gestione dell'emergenza continuando a garantire la libertà di movimento interna, mentre il Presidente del Consiglio Draghi ha auspicato che il tutto sia improntato alla massima prudenza per evitare che la quarta ondata travolga anche paesi come l'Italia che hanno una situazione relativamente migliore di altri partner europei. In un Consiglio Europeo finito a notte inoltrata è da registrare il fallimento dei 27 capi di governo di trovare un accordo che consenta all'Unione Europea di agire per limitare l'aumento del prezzo dell'energia e quindi delle bollette, mentre condivise e molto dure a fine riunione sono state le parole della Presidente Von der Leyen rivolte a Mosca, l'Europa è pronta a sanzioni massive e di grande impatto alla Russia nel caso agisca militarmente contro l'Ucraina. Abbiamo già lavorato preparandoci in tal senso ha detto.