Questa richiesta, questi movimenti, sono stati essenziali in modo particolare negli Stati Uniti. Questo ci ha permesso effettivamente di convincere abbastanza forze, abbastanza persone, per poter ritornare all'interno del cosiddetto binario, un percorso degli accordi di Parigi. Grazie mille quindi agli attivisti, alle attiviste, a tutti i giovani e non giovani che hanno fatto molto perché ci ricordano questo obbligo, non solo morale, nei confronti delle future generazioni.