Cop26, Draghi: ottimo lavoro G20 Roma, ora fare di più

Nello scorso weekend, nel summit che si è tenuto a Roma, i Paesi membri si sono accordati sul fatto che dobbiamo limitare l'aumento delle temperature a livello globale di 1,5 gradi, questa è la prima volta. E poi si è parlato del Net Zero quindi l'impatto zero del carbonio entro metà di questo secolo. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare oltre di quello che abbiamo fatto con il G20. Dobbiamo accelerare i nostri impegni, dobbiamo aumentare anche le nostre possibilità di tenere l'aumento delle temperature al di sotto degli 1,5 gradi e dobbiamo riallacciarci anche all'accordo del G20 in maniera ancora più incisiva e ancora più determinante.