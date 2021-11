Cop26, il Papa: Dio giudica

Una lettera ai cattolici di Scozia per parlare di clima e ambiente. Una lettera per incidere sulla Cop26 che si sta chiudendo. Un testo breve ma forte nel quale Papa Francesco non si limita a segnalare, come hanno fatto in tanti, la drammaticità della situazione, ma lui - Capo in Terra della Chiesa cattolica e Vicario di Cristo - annuncia il severo giudizio di Dio sui potenti del mondo se si continua a violentare la terra comune. Questa è una delle grandi questioni morali del nostro tempo, scrive Bergoglio, chiedendo preghiere per l'esito fruttuoso dell'incontro di Glasgow. Occorre conservare la creazione fatta da Dio. A noi la Terra è stata data come un giardino da coltivare e una casa comune per la famiglia umana. E il Papa implora saggezza per chi guida la comunità internazionale. Servono decisioni concrete ispirate alla responsabilità verso le generazioni presenti e quelle future. E poi quella frase che ricorda le minacce degli antichi Profeti: "Il tempo sta per scadere, questa occasione non deve essere sprecata" - ammonisce - altrimenti dovremo affrontare il giudizio di Dio per la nostra incapacità di essere amministratori fedeli del mondo che Egli ha affidato alle nostre cure. E insieme all'ambiente un altro dei temi che sta più a cuore a Papa Francesco è quello dei migranti. Bergoglio ne ha parlato ricevendo la Fondazione Migrantes della CEI, che sta tenendo un convegno sulla migrazione italiana in Europa. È una realtà che sento particolarmente vicina in quanto anche la mia famiglia è emigrata dall'Italia in Argentina, ha detto Francesco. Ricevere, accompagnare, promuovere e integrare sono i quattro passi da fare - ha aggiunto il Papa - ma se non arriviamo all'integrazione possono crearsi dei problemi, e anche gravi. Se invece gli immigrati sono aiutati a integrarsi diventano una benedizione, una ricchezza e un dono che invita una società a crescere. E l'Europa si percepisce come una casa comune.