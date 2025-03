Un jet KF-16, ha riferito l'agenzia Yonhap, ha sganciato "in modo anomalo" otto bombe Mk-82 fuori dal poligono di Pocheon, a 42 chilometri a nordest di Seul, alle 10:04 locali (le 2:04 in Italia). Sette civili sono rimasti feriti, di cui quattro in modo grave. L'aeronautica militare ha spiegato che sta conducendo un'indagine sull'incidente e si è scusata.