L’ex presidente sud coreano Yoon Suk-yeol è stato rilasciato dalla custodia cautelare. Attualmente sotto impeachment, era detenuto per la sua imposizione della legge marziale. Il suo team legale ne ha permesso la scarcerazione sostenendo che la pubblica accusa aveva atteso troppo per incriminarlo. Yoon Suk-yeol deve comunque affrontare un processo per il reato di insurrezione e abuso di potere.