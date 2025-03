Corea del Sud, scarcerato il presidente Yoon Suk-yeol

Lo sguardo fiero, il pugno alzato in segno di vittoria, il sorriso disteso di chi sente di aver prevalso su un'ingiustizia. Il Presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è rilasciato dal carcere di Wang, nei pressi di Seul, dove era rinchiuso dallo scorso 15 gennaio. Ad accoglierlo un nutrito gruppo di sostenitori, gli stessi che in questi giorni sono tornati a riempire le strade dei principali centri urbani per protestare contro l'impeachment del Presidente. Il Conservatore Yoon li ha salutati con un inchino, ringraziandoli per il supporto e parlando di un'azione illegale che è stata finalmente corretta. Sotto processo con l'accusa di insurrezione e abuso di potere per la sua decisione di imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre. In quelle sei ore che hanno gettato il Paese asiatico nel caos, Yoon era stato arrestato dopo essersi rifiutato a più riprese di collaborare con gli inquirenti. A liberarlo un semplice errore procedurale legato al suo mandato d'arresto. Una doccia fredda per le migliaia di cittadini sudcoreani che avevano condannato l'assalto alla democrazia da parte di Yoon, riempiendo le piazze in tutto il Paese e chiedendone la rimozione immediata. Festeggiano invece i suoi sostenitori, circondati da bandiere sudcoreane e americane, insieme più audaci nel far sentire la propria voce rispetto ai mesi scorsi. Anche a piazze divise il rilascio di Yoon non influisce sulle accuse a suo carico. La sentenza nel processo di impeachment presso la Corte Costituzionale è attesa per metà marzo. Se Yoon sarà rimosso definitivamente, la Corea del Sud sarà chiamata alle urne entro 60 giorni. .