In Corea del Sud la catena americana Starbucks ha inaugurato una nuova caffetteria vicino Gimpo, a poca distanza dalla striscia militarizzata tra le due Coree. I clienti del locale, che per il sindaco di Gimpo trasformerà la città in un’importante meta turistica del Paese, hanno potuto osservare i terreni della Corea del Nord attraverso dei binocoli.