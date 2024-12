Un secondo tentativo di impeachment contro il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato formalmente presentato al Parlamento venerdì 13 dicembre, dopo che il primo voto per la sua rimozione dal potere era fallito. L’opposizione, che controlla la maggioranza in Parlamento, prevede di votare sabato 14 dicembre alle 17 (ora locale). Almeno otto membri del suo partito, il PPP, dovrebbero sostenere l’impeachment per raggiungere i due terzi necessari.