Coronavirus, autori ritrattano studio su idrossiclorochina

Prima hanno rivisto la loro posizione, poi, nelle ultime ore hanno deciso di ritirare direttamente la loro firma dalla pubblicazione. Accade a 3 dei 4 autori dello studio pubblicato dalla rivista scientifica Lacet che aveva inizialmente sollevato timori sull'impiego dell’idrossiclorochina nella cura del covid-19, salvo poi, sull'onda delle numerose critiche sollevate, ritirare lo studio. E ora a fare marcia indietro ci sono anche 3 dei 4 autori. Il motivo è presto spiegato. “Non possiamo più garantire la veridicità delle fonti” dicono. Il contestato studio era stato pubblicato lo scorso 22 maggio. Tra i firmatari anche i responsabili dell'azienda che ha fornito gli stessi dati e che è l'unico a non aver ritrattato. Lo studio aveva concluso che l’idrossiclorochina, farmaco da decenni in uso per contrastare la malaria e per il trattamento delle malattie reumatologia, non solo non avesse effetti benefici sui malati di covid, ma potesse addirittura essere dannosa. Lo studio aveva avuto una grande eco a livello mondiale, al punto da indurre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a sospendere i test clinici sull’idrossiclorochina nell'ambito delle cure sperimentali per contrastare il coronavirus. La ricerca però aveva subito provocato numerose critiche. A cominciare dalla metodologia seguita, anche in Italia, dove un gruppo di 140 medici aveva presentato un'istanza legale all'agenzia del farmaco per chiedere di poterlo usare di nuovo per trattare la fase precoce della malattia. Fino all'annuncio dell’OMS che proprio sulla scia delle critiche mosse dai tanti esperti che avevano messo in discussione anche i dati utilizzati, ha annunciato la ripresa dei test clinici. Intanto dopo Lancet anche una seconda rivista medica il New England Journal of Medicine ha ritrattato uno studio su idrossiclorochina e coronavirus, sostenendo di non poter garantire la validità dei dati usati.