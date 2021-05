Coronavirus Brasile, proteste in piazza contro Bolsonaro

Ha sempre detto il Covid non esiste ma non è una persona qualunque è il leader del Brasile Jair Bolsonaro anche per questo il terzo paese al mondo per morti a causa virus è sceso in piazza. Ricordiamo che si contano 16 milioni di persone infettate 460.000 morti, motivo della protesta? La gestione della crisi da Coronavirus da parte del presidente, si tratta della più grande manifestazione che il paese abbia mai visto dall'inizio della pandemia. In alcune delle principali città del paese tra cui San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia i dimostranti hanno chiesto l'impeachment di Bolsonaro e un maggiore accesso ai vaccini anti Covid, finora infatti sono stati vaccinati solo circa 19 milioni di abitanti pari al 9% della popolazione di oltre 210 milioni di abitanti. I manifestanti hanno anche mosso altre accuse al presidente sospettato di favorire la deforestazione dell'Amazzonia, la violenza degli invasori delle terre indigene e razzismo.