Coronavirus nel mondo, spiagge aperte in Grecia

La Grecia apre le spiagge chiuse dai primi di Marzo e restituisce la proiezione dell'estate che verrà. Anche la Francia schiude gli arenili del Nord, ma tutto sembra ancora molto incerto. Mentre Thailandia e Cambodia non registrano casi di morti da oltre un mese, la Russia aggiorna il bilancio a quasi 300000 contagiati e oltre 2500 morti. Dati che portano il Paese sul podio nella funesta classifica dei colpiti dalla pandemia. Ma è l'America la più colpita, con quasi un milione e 500000 casi e oltre 86000 morti. I dati diffusi dalla John Hopkins University, annunciano che nel mondo si sono superati i 4 milioni e 500000 casi di contagio con oltre 300000 morti. Trump si dice pronto a distribuire il vaccino gratis, ma il traguardo è al di là da venire. E mente l'India supera la Cina per numero di malati e valuta il prolungamento della quarantena per altri 54 giorni, il Brasile è nella tempesta. Bolsonaro annuncia la riapertura di palestre parrucchieri e perde un altro Ministro della Salute per non essere stato consultato. Il Paese supera Francia e Germania per contagi, ma il Presidente tra polemiche e accuse ribadisce "il Covid è poco più di un'influenza". Divisi tra fase 1 e fase 2 della pandemia, tra chi apre a Maggio, chi a Giugno, chi come Irlanda e Gran Bretagna si spinge avanti verso Luglio, ad unire nel mondo sono proteste per chiusura e richieste di sostegno. Iniezioni di aiuti e rivoluzione smart. Il Congresso americano dà il via libera al voto da remoto e la Camera approva il piano di aiuti da 3000 miliardi di dollari. La pandemia unisce e divide, in fasi 1 e fase 2, cure vaccini e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la decisione da oggi, "tutto sarà condiviso in open source". Un portale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità consultabile gratuitamente da tutti i paesi per cure, vaccini e rimedi per fronteggiare la pandemia.