Coronavirus, situazione grave in Brasile 800 mila casi

Le buone notizie arrivano solo dall'Europa, ma nel resto del pianeta, avverte l'OMS, la situazione peggiora e 100 milioni di persone, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sono a rischio povertà estrema. Questa l'ultima analisi della pandemia da coronavirus che ha ucciso finora oltre 400000 persone e ne ha contagiato più di 7 milioni e mezzo. In Cina, dove tutto è iniziato, a Pechino le scuole primarie non riapriranno a causa di 3 casi di contagio. Il rinvio riguarda i bambini di prima, seconda e terza elementare che dovevano tornare sui banchi lunedì prossimo. Gli studenti che sono già tornati a scuola continueranno le lezioni, ma con misure anti epidemiche ancora più severe. Intanto, mentre l'epidemia fa strage in America Latina, il presidente brasiliano Bolsonaro continua a far parlare di sé, arrivando ad esortare i suoi simpatizzanti a fotografare e filmare gli ospedali da campo per i malati di covid. "Molte persone lo stanno già facendo", dice Bolsonaro "per mostrare se i letti sono occupati o meno", insinuando che l'emergenza sia tutta una montatura. Il Presidente, dunque, continua nella sua crociata anti restrizioni incurante degli allarmi. L'ultimo quello di un istituto di ricerca che sostiene che il Brasile potrebbe diventare il Paese con il maggior numero di morti al mondo per il nuovo coronavirus, se non ci saranno cambiamenti nelle misure di prevenzione. "La crisi in Sudamerica, con oltre un milione e mezzo di contagi, potrebbe provocare la peggiore recessione della storia della regione" sottolinea l'ONU. L'Argentina, già stremata dalla crisi economica, è ora in ginocchio. L'emergenza del coronavirus ha esasperato le difficoltà dei più poveri, ridotti alla fame. La rete di solidarietà è ampia, ma non riesce a supplire alle richieste e tanti ormai sono i senzatetto. Continente opposto l'India, che raggiunge il record dei nuovi contagi giornalieri: undicimila. Il totale sfiora i 300000 casi. Nella drammatica classifica mondiale l'India è ora quarta, dietro a Stati Uniti, Brasile arrivato a 800000 contagi e Russia, 510000. Record anche in Pakistan con oltre 6000 casi in 24 ore.