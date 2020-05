Coronavirus, Ue: vaccino abbia accesso universale

È ormai una vera lotta tra chi si accaparrerà il vaccino in grado di debellare l'epidemia da coronavirus. Per questo arriva l'allarme della Commissione europea, l'accesso al vaccino deve essere universale ed equo. Lo stesso Presidente francese Macron si è definito scosso dalla notizia che il gruppo farmaceutico francese Sanofi servirebbe gli Stati Uniti in via prioritaria nel caso trovasse un vaccino, in quanto sono loro i primi finanziatori. Per l'Eliseo un vaccino deve essere sottratto alla legge del mercato. Preoccupano intanto alcuni dati sui casi crescenti negli Usa di bambini affetti da COVID-19 che sviluppano una strana sindrome infiammatoria detta di Kawasaki. L’OMS nel frattempo avverte che la pandemia farà aumentare le malattie mentali e la depressione. L'agenzia dell'ONU aggiunge “Un virus può creare più sconvolgimenti politici ed economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico. Oggi il virus è il nemico numero uno”. Il dato mondiale delle vittime intanto ha superato la soglia di 300 mila e quello dei contagi oltre 4 miliardi e mezzo. Alcuni Paesi iniziano lentamente a risollevarsi, altri sono in piena emergenza. Mentre in Francia il Governo assicura i cittadini “Potete procedere a prenotare le vacanze a luglio e ad agosto”, in gran Bretagna è polemica tra il premier e il primo cittadino di Londra. Johnson chiede al sindaco di aumentare fino al 75% del normale il servizio della metropolitana per evitare assembramenti, l'altro minaccia di tagliare i mezzi pubblici se il premier non gli accorderà un salvataggio d'emergenza da 2 miliardi di sterline. Oltreoceano esplode il caso Brasile, record di oltre 11mila casi in un giorno. Nel Paese il totale è oltre 185 mila. Il virus corre anche in Cile, 2.600 casi in 24 ore, mentre in Russia per la prima volta in 12 giorni i nuovi casi sono sotto i 10 mila.