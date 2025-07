Sette persone sono rimaste ferite giovedì 10 luglio durante la quarta corsa dei tori a Pamplona. I tori dell’allevamento Victoriano del Río hanno percorso gli 875 metri in 2 minuti e 19 secondi, la corsa più veloce di quest’edizione. Sei feriti sono stati trasportati in ospedale, uno con trauma cranico. Migliaia i partecipanti in corsa con i tori tra le strette vie della città.