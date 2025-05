Corte blocca una parte dei dazi, ma Trump fa ricorso

Una corte poco conosciuta, una decisione la cui portata è potenzialmente dirompente. La US Court of International Trade è formata da tre giudici, ha sede a New York e si occupa di controversie legate alle dogane e al commercio. Ha approvato all'unanimità un'ingiunzione federale che blocca la maggior parte dei dazi decisi o annunciati da Donald Trump. La decisione dei giudici smonta l'architettura istituzionale su cui l'amministrazione ha fondato la propria strategia. Le tariffe imposte da Trump, infatti si basano per lo più sull'International Emergency Economic Powers Act, che conferisce al Presidente l'autorità di agire di fronte a una situazione di emergenza straordinaria, senza passare per il Congresso. Secondo la Corte però il criterio dell'emergenza non è soddisfatto e comunque l'imposizione delle tariffe cede le prerogative concesse al Presidente dall'Emergency Act. Tutto nasce dalla causa intentata dal gruppo di difesa legale Liberty Justice Center. In rappresentanza di una società che vende vini e di altre quattro piccole imprese. Davide contro Golia, anche se 12 Stati democratici hanno poi citato in giudizio separatamente l'amministrazione davanti alla stessa Corte. L'ordinanza riguarda i dazi del 30% imposti da Trump sulla Cina, quelli del 25% su alcuni beni importati da Messico e Canada, e i dazi universali del 10% sulla maggior parte dei beni in arrivo negli Stati Uniti. Non tocca invece le tariffe del 25% su auto, acciaio e alluminio, basate su presupposti legali diversi. L'amministrazione ha 10 giorni di tempo per revocare i dazi, ma la Casa Bianca ha già annunciato il ricorso e potrebbe chiedere il blocco dell'ingiunzione in attesa del verdetto. Non spetta ai giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un'emergenza nazionale, dice un portavoce. La vicenda potrebbe arrivare alla Corte Suprema. .