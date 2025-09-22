Cortei per Gaza, Italia in piazza per popolo palestinese

L'Italia si ferma per Gaza. Strade, treni, porti bloccati. Oltre 80 le piazze coinvolte dallo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, in solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Da nord a sud il Paese è stato attraversato da cortei, sit-in, presidi e blocchi pacifici. All'insegna dello slogan "blocchiamo tutto" la protesta di studenti e cittadini comuni per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e contro la collaborazione militare, politica ed economica con il Governo israeliano. A Genova oltre 4.000 persone tra studenti di ogni età, insegnanti, genitori, lavoratori, si sono radunate al porto. La pioggia non ha fermato il corteo degli studenti di Torino. In testa lo striscione "blocchiamo tutto, fermare Israele". Il corteo si è poi unito a quello dei sindacati di base. A chiedere il cessate il fuoco in Palestina sono state più di 20.000 persone a Venezia. Anche i cittadini di Pisa hanno invaso il centro per dire stop al genocidio, mentre quelli di Livorno hanno bloccato il porto. Nella stazione centrale di Napoli, per una ventina di minuti, un gruppo di manifestanti ha occupato alcuni binari, provocando ritardi nella circolazione dei treni. Per il resto la città partenopea ha vissuto una delle mobilitazioni più imponenti degli ultimi anni, con oltre 40.000 persone, secondo gli organizzatori, che hanno sfilato per le strade della città. In migliaia anche a Palermo. Al corteo si sono ritrovati fianco a fianco giovanissimi, famiglie con bambini piccoli, associazioni, attivisti e la comunità palestinese. Molti gli slogan e i cartelli per chiedere "Palestina libera". .