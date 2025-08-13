Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?

00:03:56 min
|
1 ora fa

Gli oceani occupano più del 70% della superficie terrestre e racchiudono al loro interno l’80% della biodiversità globale. Investire nella loro salvaguardia non significa soltanto proteggere l’ambiente dal cambiamento climatico, ma anche sviluppare l’economia e il commercio, promuovere la ricerca e sostenere il mercato del lavoro. Infatti, oltre a produrre la metà dell’ossigeno presente sul nostro pianeta e ad assorbire anidride carbonica, attraverso gli oceani si concretizza circa il 74% del commercio europeo esterno e da essi dipendono 5 milioni di posti di lavoro nell’Ue. È per questo che Bruxelles ha intrapreso diverse iniziative che mirano a ripristinare il 20% degli ecosistemi marini europei entro il 2030. Un obiettivo che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato nel corso della terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, che si è svolta a Nizza nel mese di giugno 2025. .

