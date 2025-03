Covid 19, 5 anni fa l'Oms dichiarava lo stato di pandemia

11 Marzo 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiara che il covid-19 si diffonde sempre più rapidamente e ovunque che l'epidemia provocata da un coronavirus è fuori controllo e dichiara ufficialmente lo stato di pandemia. A Wuhan, intanto, dove il virus si era manifestato già a fine 2019, era iniziato il primo lockdown di massa. 60 milioni di persone confinate in casa, strade deserte, servizi ridotti al minimo, immagini che sembravano quelle di un film, ma replicate, in Italia, innanzitutto e poi nel mondo. Luoghi di lavoro, i negozi, le produzioni non essenziali, le scuole, le università restano chiuse in 172 paesi, milioni di persone confinate e sotto restrizioni in tutto il mondo in quello che è il più grande blocco della storia. Città vuote, frontiere chiuse e le vittime indelebili. Le immagini dei camion dell'esercito che da Bergamo trasportano bare verso i crematori la notte, il silenzio, lo smarrimento. Intanto inizia la sperimentazione di vaccini. Il primo viene approvato a dicembre del 2020 e il 5 maggio del 2023, quando l'organizzazione mondiale della sanità dichiara ufficialmente la fine della pandemia, quantifica i morti per covid in quasi 15 milioni nel mondo. Per altri però sono molti di più, ma per la maggior parte degli scienziati non sapremo mai esattamente quante persone ha ucciso la pandemia. Troppe morti in tutto il mondo non sono mai state registrate. .