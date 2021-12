Covid, contagi da record nella Grande Mela

Il fantasma del Natale passato si aggira per New York. A pochi giorni dalle feste che dovevano segnare il ritorno alla vita, la città simbolo degli Stati Uniti sta perdendo l'entusiasmo che aveva ritrovato appena qualche settimana fa. I turisti sono tornati spensierati affollando la Quinta strada, i mercatini invernali e Central Park, ma i newyorkesi invece ricominciano a chiudersi in casa. Contagi e vittime del Covid-19 sono di nuovo in sensibile aumento. A livello nazionale nelle ultime due settimane rispettivamente +40 e 34%. Anche se le celebrazioni di fine anno a Times Square sono confermate, molti stanno cominciando a tirare il freno a mano. Le aziende cancellano i tradizionali party natalizi, i palcoscenici di Broadway si vedono costretti, dal moltiplicarsi di casi di positività nei cast, a sospendere le rappresentazioni. Il Teatro dell'Opera ha annunciato l'estensione alla terza dose del proprio obbligo di vaccinazione. Il sindaco uscente de Blasio ha ordinato la distribuzione gratuita di 1 milione di mascherine protettive e 500 mila kit per i test rapidi da fare a domicilio, ma è evidente la tensione in una città che voleva tornare a riaprirsi al mondo e si ritrova invece a fare conti che non tornano. Dopo aver raggiunto gli 800.000 morti e i 50 milioni di casi totali confermati, le autorità americane sono preoccupate che l'alta contagiosità della variante Omicron del Coronavirus, seppure apparentemente più blanda, faccia comunque strage tra le decine di milioni di persone non ancora vaccinate, per una semplice questione di numeri e calcolo delle probabilità. Forse è il risultato di una transizione da una fase pandemica a una endemica che sembra difficile da gestire tanto quanto quella dell' emergenza.