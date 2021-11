Covid, dopo Merck arriva la pillola anti Covid 19 di Pfizer

Dopo Merck che ha già ricevuto l'approvazione all'uso di emergenza in Gran Bretagna, anche Pfizer scende in campo con un nuovo candidato farmaco orale antivirale contro il Covid-19. Un'altra pillola per curare la malattia scatenata dal virus Sars COV 2 in grado di ridurre il rischio di ricovero o morte del 89% nei pazienti trattati subito dopo la comparsa dei sintomi. È stata la stessa azienda farmaceutica a riferire che il board di esperti che stava seguendo il trial del farmaco ha consigliato di fermare lo studio prima della fine prevista per via dell' efficacia dimostrata dai dati nel prevenire la forma grave del Covid-19. La stessa situazione che si era creata con la pillola prodotta da Merck, MSD. Pfizer prevede di presentare i risultati del trattamento il prima possibile direttametne alla Food and Drug Administration americana per l'autorizzazione all'immissione in commercio. I dati specifici non sono stati ancora divulgati, ma quello che si sa è che il trattamento prevede la combinazione della pillola prodotta da Pfizer con un antivirale già noto, il Ritonavir. La cura anti Covid-19 consisterà in tre pillole somministrate due volte al giorno iniziando entro tre giorni la comparsa dei sintomi. Il nome sarà Paxlovid e promette risultati superiori a quelli del farmaco prodotto da Merck e approvato al momento solo nel Regno Unito. Quanto ci vorrà per averla a disposizione? Alcuni mesi, e in un primo momento arriverà in quantità limitate. Quanto costerà? Pfizer annuncia che offrirà la terapia antivirale orale e sperimentale attraverso un approccio tariffario a più livelli, basato sul livello di reddito di ciascun paese per promuovere l'equità di accesso in tutto il mondo. Chi avrà la priorità di cura? Le persone che hanno almeno un fattore di rischio per la malattia grave, quindi gli over 60, i pazienti obesi o affetti da malattie cardiache. Nell'attesa delle cure la strada migliore resta sempre e comunque la vaccinazione.