Covid, in Germania è allarme per l'ondata dei non vaccinati

L'ondata di pandemia dei non vaccinati sta travolgendo la Germania dove parlano di Italia, Spagna e Portogallo come dei Paesi da imitare sul fronte delle immunizzazioni contro il Covid-19, mentre c'è chi ipotizza cure a pagamento per le persone non vaccinate che dovessero contrarre la malattia da SARS-CoV-2. Una misura drastica, ma già adottata da Singapore, del resto i numeri in Germania tornano ad essere allarmanti: 40 mila casi nelle ultime 24 ore e 236 morti. La quota dei vaccinati non è sufficiente a contrastare l'impeto del contagio del Covid se avessimo un 10-15% di vaccinati in più avremmo un'incidenza del virus inferiore come anche i dati italiani dimostrano, ha spiegato il portavoce di Angela Merkel, mentre preoccupa la tesi del virologo Christian Drosten, che parla di situazione di emergenza che potrebbe causare altri 100mila morti. Contagi che aumentano inoltre in Austria dove si va verso nuove misure restrittive nella parte settentrionale del Paese, a Salisburgo secondo l'Oms sembra che sia proprio l'Europa l'epicentro della quarta ondata di pandemia, nella sola Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 1.239 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia e la situazione resta critica in gran parte dei Paesi dell'Est del vecchio continente, con la Romania che ottiene il trasferimento di alcuni dei suoi pazienti in terapia intensiva in Italia, per far scendere la pressione nei propri ospedali in affanno. In Paesi come la Danimarca che aveva sospeso tutte le misure anti Covid si corre per ripristinare il pass, adottato per primi proprio dai danesi lo scorso Aprile, mentre la Francia e Regno Unito spingono sulla terza dose che Macron annuncia obbligatoria per gli over 65 che vogliono ottenere il Green pass.