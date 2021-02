Covid, Francia a rischio Lockdown

Più di 20 mila nuovi contagi al giorno, il 50% dei quali riconducibili alla variante inglese che in Costa Azzurra sfiora addirittura il 70%. E 3500 terapie intensive occupate, numero in costante crescita. La Francia soffre l'aggressività del virus con un tasso di contagiosità del 7%. Questo è uno dei due grandi ospedali covid di Nizza. Anche qui le terapie intensive sono piene, tanto che oramai da giorni i nuovi pazienti vengono trasferiti in altre strutture del Paese. Nella regione delle Alpi marittime, in questo primo fine settimana di lockdown parziale, è sembrato di essere tornati indietro di un anno: strade vuote, lungomare di Nizza deserto. La polizia pattuglia la città sotto coprifuoco. Ma queste immagini potrebbero presto essere fotografia di tutta la Francia. Sono 20 i dipartimenti sotto osservazione e a rischio lockdown. Il Governo sta discutendo sulla chiusura dell'intera area di Parigi per tre settimane, decisioni difficili da prendere con le attività commerciali in affanno, anche se qui i ristori sono ben più alti e puntuali di quelli previsti in Italia. La Francia si è attivata subito, è stata chiara. Ci ha dato 1500 euro al mese nel primo lockdown. Operai pagati in cassa integrazione al 100% e la cassa integrazione è arrivata subito. Nel secondo lockdown, invece, è stata cambiata la formula, invece di 1500 euro, siamo passati a 10 mila euro. Chi aveva perso il 50% del suo fatturato, ha ricevuto 10 mila euro al mese, tutte le attività. Oppure l'opzione diversa era quella di scegliere in rapporto al fatturato dell'anno precedente, il 20% fino a un massimo di 200 mila euro al mese. Si richiede facilmente, entrando nell'ufficio delle imposte, si fa la richiesta e in 5-6 giorni arrivano i soldi nel conto. È immediato. La richiesta viene fatta online. È molto semplice.