Covid, Francia vara pass vaccinale e nuove restrizioni

La Francia, corre ai ripari dopo lo sfondamento della soglia dei 100 mila contagi in un solo giorno. Il governo annuncia le novità, via libera al Pass Vaccinale il nostro Super Green Pass, al posto dell'attuale pass sanitario a partire da metà gennaio, dopo il voto del Parlamento. Richiamo del vaccino dopo tre mesi, anziché quattro. Inoltre dal 3 gennaio, per tre settimane nei bar solo consumazione ai tavoli, e nello stesso periodo di tempo sarà obbligatorio il telelavoro da 3 a 4 giorni a settimana. Vietati i concerti, e limiti di capienza per gli eventi pubblici. Nessun rinvio del rientro delle vacanze scolastiche, previsto il 3 gennaio e niente coprifuoco nella notte di capodanno ma solo raccomandazioni. Queste, le novità emerse dalla riunione del consiglio difesa sanitario, presieduta da Macron. Nel Regno Unito ancora un record di contagi, nel giorno di Natale oltre 110 mila nuove infezioni, ma il primo ministro Johnson, non imporrà ulteriori restrizioni prima del nuovo anno, ma esorta la gente a usare prudenza. Obbligo di vaccino a New York, per i dipendenti del settore privato solo il 24 dicembre nello stato di New York quasi 50 mila contagi. L'aumento dei ricoveri è stato del 190%, quintuplicati quelli dei bambini. Intanto in Israele, un professore il primo a ricevere la quarta dose di vaccino. L'ospedale Sheba di Tel Aviv, comincerà uno studio sull'efficacia della quarta somministrazione che coinvolge 6 mila persone, tra cui 150 sanitari. Sospeso dunque l'avvio della campagna vaccinale, per la quarta dose in attesa di nuove verifiche. E intanto, diverse linee guida per la terza dose, prevista dopo tre mesi dalla seconda. Cina, alle prese con un numero che non si registrava da tempo. La provincia dello Shaanxi ha segnalato 651 casi. Test di massa, checkpoint per l'ingresso della merce, strade deserte è spettrale la situazione a Xian, la megalopoli di 13 milioni di abitanti, chiusa dal governo con una stretta durissima da 5 giorni. La nuova recrudescenza del virus, ha provocato caos in tutti gli aeroporti cancellati in tutto il mondo ben 8 mila voli, durante il fine settimana di Natale.