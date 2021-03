Covid, i vaccini per i nostri militari in Lituania

"Essere arrivati, finalmente, al momento del vaccino che cosa significa per voi?" "Innanzitutto, significa avere sentito la vicinanza della Nazione anche qui a diverse centinaia di chilometri di distanza. Il fatto di averci portato i vaccini è stato un gesto che abbiamo apprezzato decisamente. Io personalmente precisamente tanto". Siamo nella base aerea di Siauliai in Lituania, qui nell'ambito della missione nato Baltic Air Policing, ci sono quattro Eurofighter italiani schierati, 120 nostri militari che pattugliano i cieli confinanti con Russia e Bielorussia, in modalità Quick Reaction Alert, ovvero reazione immediata in caso di sconfinamenti dello spazio aereo dell'Alleanza Atlantica. Nel giorno in cui arriviamo, sono due gli Alpha Scrumble ovvero due le missioni che vedono i nostri caccia intercettare in volo aerei militari, che non fanno parte della NATO. Un compito delicato dall'inizio della missione, cioè da settembre scorso, non ci sono comunque stati momenti di particolare tensione in aria. Quello che ha colpito, anche in questa base, è stato però il Covid. Cinque nostri militari contagiati ad ottobre rientrati in patria in biocontenimento. Anche in questa missione Lituania dove sono impegnati i nostri militari, sono arrivati i vaccini. I vaccini Astrazeneca, perché chi ci difende possa essere a sua volta difeso. "È un atto dovuto quello di vaccinarli e con la consegna di oggi, sono oltre 5000 le dosi che l'aeronautica militare, attraverso il Comando Operativo Interforze, ha consegnato in tutto il mondo, in tutti i teatri in cui sono impegnati i nostri militari". Del resto, anche in Lituania la situazione epidemiologica resta difficile. Il 20% della popolazione è stato vaccinato, ma il lockdown iniziato lo scorso 7 novembre è stato prolungato fino al 1 maggio. L'incidenza nel Paese, ogni 100.000 abitanti, resta stabile sopra i 300 contagi, oltre dunque il limite dei 250 che in Italia fa scattare la zona rossa.