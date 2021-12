Covid, in Austria lockdown solo per non vaccinati

Dobbiamo proteggere le persone e l'economia. Con queste parole la Governatrice di New York Kathy Hochul, ha annunciato che da lunedì 13 dicembre, le mascherine dovranno essere utilizzate negli spazi pubblici al chiuso. Misura necessaria in vista del Natale, quando in tanti affolleranno centri commerciali e locali per lo shopping dei regali. I casi di contagi nello Stato sono in aumento dal giorno del Ringraziamento il 25 novembre e sono cresciuti del 43% e i ricoveri sono saliti del 29%. Le misure resteranno in vigore fino al 15 gennaio, poi si vedrà. Intanto in Austria, i vaccinati in queste ore, tornano alla normalità mentre il lockdown continuerà per i non vaccinati, in attesa della legge sull'obbligo vaccinale, che verrà presentata in Parlamento, così l'accesso a ristoranti, cinema, teatri o attività sportive, seguirà la regola delle due G, ovvero sarà permesso solo alle persone vaccinate o guarite dal Covid. L'avvicinarsi delle feste, impone attenzione a tutta l'Europa. Nel Regno Unito i casi continuano ad aumentare, nonostante il nuovo piano di Boris Johnson, che prevede il Green Pass per accedere ad alcuni eventi e raccomanda lo smart working. Un piano che non ha deviato l'attenzione dallo scandalo del party di Natale, organizzato l'anno scorso in pieno e stretto lockdown, da alcuni suoi collaboratori. Scandalo che preoccupa il Premier e lo indebolisce molto. Sono quasi 60, i Paesi del mondo in cui è stata riscontrata la presenza della variante Omicron e se molti dei casi sono asintomatici o paucisintomatici, l'allerta rimane elevata ovunque. Dalla Danimarca, dove le scuole allungheranno le vacanze di fine anno a Israele, che ha esteso le restrizioni per l'ingresso nel Paese fino al 22 dicembre.