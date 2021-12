Covid, in Uk lunghe code per la terza dose

A dispetto di tutti gli scandali che si stanno abbattendo su Downing Street e sul Primo Ministro in particolare, nonostante la perdita di fiducia in Boris Johnson per quelle che appaiono violazioni delle regole anti-Covid nei giorni drammatici che hanno preceduto il Natale dell'anno scorso, gli inglesi hanno deciso di rispondere positivamente all'appello a fare al più presto la terza dose per contrastare il propagarsi, già esponenziale, della variante Omicron. Alla vigilia di un voto alla Camera dei Comuni sulle restrizioni entrate in vigore che vedrà allargarsi la fronda interna al partito dei Conservatori, Johnson ha visitato un centro di vaccinazione nel cuore della capitale. Ha escluso la necessità di passare al cosiddetto piano-C e punta ad immunizzare con la terza dose, grazie anche all'aiuto dell'esercito, un milione di britannici al giorno da qui alla fine dell'anno. Un'impresa titanica considerate le festività. I londinesi, intanto, appaiono più preoccupati da possibili ulteriori restrizioni, ora che l'allerta sanitaria è stata innalzata a 4 su una scala di 5 ed è stato accertato il primo decesso dal Covid-19 con Omicron, che dalla variante in se.