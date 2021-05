India al collasso, record di casi e vittime nuovo lockdown

L'India è in ginocchio. Sempre drammatica la situazione nel grande Paese asiatico travolto da una seconda ondata, che fa registrare ogni giorno oltre 400.000 contagi e migliaia di vittime. Per questo le autorità federali, che solo due mesi fa allentarono le restrizioni permettendo oceanici raduni religiosi e politici senza mascherine né distanziamenti, ora hanno deciso che a Nuova Delhi e in tutto il suo territorio, il lockdown sarà esteso di una settimana, fino al 10 maggio, ma ormai la situazione è sfuggita di mano e le critiche piovono da più parti. La situazione negli ospedali, negli obitori e nei crematori indiani e fuori controllo. Molte famiglie sono state lasciate da sole alla ricerca di ossigeno e medicine. Diversi paesi, tra cui l'Italia, stanno organizzando aiuti internazionali. Intanto ieri è partita la campagna vaccinale per tutti coloro che hanno più di 18 anni, ma vaccinare 600 milioni di adulti sembra, al momento, un'impresa titanica. Le vaccinazioni vanno a rilento. Su 1 miliardo e 300 mila abitanti, solo il 2% della popolazione ha ricevuto la seconda dose. L'India, che è più grande produttore al mondo di vaccini, è rimasto sguarnito di dosi, dopo che due mesi fa il governo in modo trionfalistico aveva annunciato la fine della pandemia, esportando milioni di fiale all'estero. Ad aprile mentre esportava 50 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, circa 7 milioni di persone si ammalavano. Per questo l'export è stato poi vietato. Il lancio della campagna vaccinale ostacolato da dispute amministrative, confusione sui prezzi e problemi tecnici sulla piattaforma digitale del Governo. Per Fauci, l'infettivologo consulente della Casa Bianca, l'India dovrebbe combattere la sua situazione disperata come se fosse in guerra, il Paese, dice, va letteralmente chiuso.