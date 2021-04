Covid India, quasi 2000 morti in un giorno

Un numero di vittime altissimo, in sole 24 ore quasi 2000 morti, in India la situazione è difficilissima, 200 mila nuovi casi in un giorno. L'India sta affrontando il virus con numeri che la portano al secondo posto, subito dopo gli Stati Uniti. Oltre 180 mila vittime dall'inizio della pandemia e oltre 15 milioni di contagiati. Qui, siamo nella capitale, Nuova Delhi, le strade ormai vuote il confinamento della città è iniziato, cinturata per evitare altre vittime ma soprattutto il collasso degli ospedali ormai al limite massimo. Per affrontare la nuova travolgente ondata, le autorità hanno annunciato che dal primo maggio la campagna vaccinale sarà estesa a tutta la popolazione maggiorenne. Dallo scorso gennaio, in India, sono state somministrate 127 milioni di dosi di vaccino a fronte però di una popolazione di oltre un miliardo di persone.