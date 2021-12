Covid: Londra in stato emergenza, Olanda in lockdown

Enorme aumento dei contagi, il Regno Unito travolto da Omicron, 90 mila casi di Covid, 10 mila in un solo giorno e solo della variante Omicron. Johnson valuta il lockdown di due settimane, il sindaco di Londra dichiara lo stato di emergenza. Per gli esperti la situazione è difficile, si rischiano 3 mila ricoveri al giorno, dopo Natale il lockdown dicono è necessario. I casi sono aumentati del 44,4% negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, una crescita definita enorme. In questa situazione l'Europa si blinda tentando di non infliggere l'ennesimo colpo all'economia. Nei Paesi Bassi il Primo Ministro Rutte, dati alla mano, è costretto ad annunciare il nuovo lockdown durante il periodo delle festività natalizie e almeno fino al 14 gennaio. Lo definisce inevitabile per arginare la nuova ondata, chiuse le scuole e tutte le attività non strettamente necessarie. Dai dati infatti emerge che per esempio ad Amsterdam la quantità di casi Omicron, sul totale dei contagi, raddoppia ogni due o tre giorni. Omicron si diffonde molto più rapidamente di quanto temessimo, dice il Primo Ministro e l'intervento è necessario per prevenire il peggio. I paesi si chiudono insomma, torna la paura. In Austria è arrivato il via libera per pranzi e cene di Natale, ma solo per gli immunizzati. I vaccinati e guariti potranno vedersi in gruppi al massimo di 10 persone, mentre per le riunioni tra gli 11 e i 25 commensali scatta l'obbligo di tampone. I non vaccinati invece restano in lockdown durante le festività, ma dal 24 al 26 e il 31 dicembre potranno lasciare casa per visitare una persona cara. Per Capodanno stop al coprifuoco. In Francia invece il Governo ha chiesto ai sindaci di annullare concerti e spettacoli previsti per Capodanno. Ristabilito l'obbligo di motivi urgenti per i viaggi da e per il Regno Unito e l'introduzione da gennaio di una sorta di Super Green pass sul modello italiano. Contenere e proteggere queste le parole chiave per tentare di resistere alla nuova ondata, ma in primis vaccinarsi.