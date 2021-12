Covid, ministro salute Gb: convocato comitato emergenze

I casi aumentano e l'attenzione è alta. Sarà un Natale con diverse restrizioni per tanti paesi. Il Ministro della Salute britannico, per esempio, dopo aver rimandato ogni decisione a dopo Natale, è costretto a ripensarci. Potrebbe essere troppo tardi per rispondere ad Omicron, i casi sono in enorme aumento e così fa un passo indietro e non esclude che il Governo imponga ulteriori restrizioni in Inghilterra prima di Natale per fermare la diffusione di Omicron. Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi dice, dopo che il Regno Unito ha registrato oltre 90.000 nuovi casi di Covid, quasi il doppio di una settimana fa. L'Olanda appena entrata in un nuovo lockdown che andrà avanti fino al 14 gennaio, dopo l'annuncio del Primo Ministro Rutte, fa i conti con i malumori della popolazione. Solo il 35% infatti appoggia le nuove restrizioni definite inevitabili dal Primo Ministro, chiuse scuole, negozi non essenziali, ristoranti, attività ricreative e sportive e parrucchieri. Inoltre non si potranno invitare più di due ospiti a casa. La Germania mette in quarantena i viaggiatori dal Regno Unito, Francia e Danimarca. Chi arriverà da questi paesi senza essere vaccinato o senza avere un certificato di guarigione dovrà fare 10 giorni di quarantena, periodo che potrà essere ridotto con un test negativo a 5 giorni. A questo punto tutti i paesi confinanti con la Germania, escluso il Lussemburgo, vengono considerati paesi ad alto rischio Covid dalle autorità sanitarie tedesche. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con oltre 800.000 morti, davanti a Brasile e India. Cancellati gli spettacoli di Broadway, anche la CNN va in smart working. Nei prossimi giorni Biden parlerà alla nazione e ci si aspettano nuove restrizioni. Primo caso di Omicron poi anche in Iran, si tratta di un uomo di ritorno degli Emirati Arabi dove i casi sono in costante aumento.