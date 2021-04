Stadio dei Texas Rangers pieno nonostante il Covid. VIDEO

Nonostante la pandemia di Covid, una folla di 30mila persone ha riempito il Globe Life Field di Arlington, stadio di casa dei Texas Rangers per la prima partita del campionato di Baseball. Al pubblico era chiesto di indossare una maschera, ma all'interno dello stadio non era necessario mantenere la distanza. Si tratta dell'evento più affolato che si è svolto negli Stati Uniti da un anno a questa parte. Alla fine i Texas Rangers hanno perso 6 a 2 contro i Toronto Blue Jays. Credit: Alex Plinck via Storyful.