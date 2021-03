Virus, in Ticino mascherine obbligatorie e turismo ammesso

Mascherine obbligatorie anche all'aperto, nei centri storici più affollati come Lugano. Così la Svizzera si prepara ad accogliere tantissimi turisti, in particolare nel periodo di Pasqua. Il turismo è infatti consentito e gli hotel nel Ticino sono quasi tutti al completo, persino i ristoranti degli alberghi sono aperti anche se solo per i clienti. E le strade con il bel tempo e i negozi tutti aperti si affollano. Una panoramica che preoccupa alcuni sanitari, dato che anche in Svizzera i casi sono in lieve costante aumento, mentre in mancanza di dosi le vaccinazioni hanno coperto per ora solo la fascia più anziana della popolazione. Intanto Swissmedic, l'Aifa svizzera, non ha ancora dato il via libera ad AstraZeneca, perché i dati non sono stati considerati sufficienti. La discussione continua.