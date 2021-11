Da una parte all'altra del mondo si fa fronte alla quarta ondata di contagi da Coronavirus, a cominciare dall'Europa dove molti Paesi tornano a inasprire le misure di contenimento sul modello del Green Pass italiano. Mentre però il Tribunale dell'Unione Europea ne sospende l'obbligo per l'accesso agli edifici del Parlamento Europeo, dopo che alcuni eurodeputati avevano presentato ricorso. In Austria il Cancelliere Schallenberg ha annunciato da lunedì un lockdown di fatto per tutti i cittadini non vaccinati, tanto che in molte città austriache, in queste ore, si è registrato un forte accesso ai centri vaccinali. Qui non è valido il tampone per ottenere la certificazione. Nell'Europa dell'Est la situazione è più drammatica. In Russia i contagi giornalieri superano i 40 mila: numeri record da inizio pandemia. Stessa situazione in Ucraina. In Germania invece il Ministro della Salute, a fronte di un aumento di positivi al Covid, ha sollecitato il controllo e il rispetto del 3G, l'equivalente del nostro Green Pass, o del 2G, vale a dire la più rigida regola che prevede l'ammissione a eventi o locali dei soli vaccinati o guariti. Nuove restrizioni anche in Grecia dove già dal 6 novembre, per accedere a molte attività, è necessario mostrare la certificazione vaccinale o il tampone. Mentre in Inghilterra si è deciso di anticipare la terza dose di vaccino. Intanto nel Stati Uniti è scontro sull'obbligo vaccinale per i lavoratori delle aziende private con più di 100 dipendenti, annunciato a settembre da Biden e che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 4 gennaio. Un giudice federale ha temporaneamente sospeso il provvedimento accogliendo il ricorso presentato da una ventina di stati USA, tra cui il Texas. Nel mirino ci sarebbero in particolare alcune sanzioni a carico del lavoratori che non si adegueranno e la multa è di oltre 136 mila dollari per le imprese che ometteranno di effettuare i controlli richiesti. Con questa misura la Casa Bianca spera di imprimere una svolta definitiva alla campagna di immunizzazione.