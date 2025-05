Cremlino: possibile incontro Putin-Zelensky dopo accordi

Un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è possibile a condizione che Mosca e Kiev raggiungano prima accordi tra le due parti. E sul cessate il fuoco Mosca annuncia una lista di condizioni da presentare ad un prossimo negoziato che, chiarisce il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dovrà tenersi a porte chiuse. Lo spiraglio di apertura del Cremlino arriva il giorno successivo alla chiusura dell'incontro di Istanbul tra Russia e Ucraina che in Turchia, 3 anni dopo il primo vertice, sono tornati al tavolo dei negoziati. Colloqui che hanno portato nei fatti un piccolissimo passo avanti: l'accordo sullo scambio di prigionieri. Non si tratta di qualcosa di inedito, in passato ci sono stati altri scambi di prigionieri tra le parti, che non incide però su un possibile cessate il fuoco. Un prossimo incontro dovrebbe quindi nelle intenzioni del Cremlino archiviare quanto accaduto a Istanbul, dove sono state avanzate richieste inaccettabili da parte di Mosca che ha posto come condizione a Kiev il ritiro delle sue forze dalle quattro regioni parzialmente occupate dall'esercito russo, provocazione che non è stata accolta da Kiev. Il mancato successo in Turchia non ha lasciato indifferente neanche il Presidente statunitense Donald Trump. Credo che Putin sia pronto a negoziare, è stanco di questa guerra dice l'ex Tycoon, che però avverte: se non sarà trovata una soluzione al più presto potrebbero esserci ripercussioni per la Russia. Per ora però, chiarisce il Cremlino, non ci sono stati contatti tra Trump e Putin. Intanto i colloqui non hanno cambiato la situazione in Ucraina, dove si continua a morire a causa dei bombardamenti russi. Poco dopo le 6:00 del mattino un minibus con a bordo civili è stato colpito da un drone russo mentre lasciava Bilopillia alla volta di Sumy, cittadina a Nord-Est dell'Ucraina. Si contano vittime e feriti. Un cinico crimine di guerra, l'esercito russo ha nuovamente colpito un obiettivo civile violando tutte le norme del diritto internazionale dell'umanità, accusa Kiev. .