Creta in fiamme, allame caldo in Europa, 100 morti in Spagna

Creta, sud dell'isola, le fiamme avvolgono la zona di Ierapetra, sospinte da eventi violenti fino a Forza 9 della scala Beaufort. In poche ore il fuoco ha inghiottito boschi, uliveti e minacciato le abitazioni. Oltre 1500 le persone evacuate e i residenti e turisti messi in salvo anche via mare, mentre il fumo denso ha reso impraticabili diverse vie di fuga. Alcuni hanno lasciato le case con pochi oggetti spinti dalla paura. In campo 230 Vigili del Fuoco, oltre 50 mezzi e 10 velivoli, Canadair ed elicotteri. Le operazioni aeree però sono state sospese di notte, lasciando i soccorritori da soli contro il vento e il fuoco. E non è solo la Grecia, incendi si segnalano anche in tutta l'area mediterranea colpita dalla stessa ondata di calore. In Portogallo il barometro ha toccato i 46 gradi, a Izmir, in Turchia, oltre 50mila gli evacuati per le fiamme, mentre le temperature sopra i 45 gradi sono state registrate anche in Francia. In Spagna almeno 102 persone sono morte per il caldo estremo, lo sostiene il MoMo, il sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana nel paese, mentre continua l'allerta per il caldo soffocante in 12 delle 17 regioni della Spagna. In sei mesi, da inizio anno, il sistema MoMo ha registrato nel paese almeno 380 decessi attribuibili alle temperature elevate. Siamo solo all'inizio di luglio, ma il bilancio è già drammatico, la combinazione di caldo estremo, vegetazione secca e venti forti, rischia di trasformare quest'estate nella più rovente degli ultimi anni. Le autorità greche invitano a non rientrare nelle aree evacuate, l'incendio resta attivo, imprevedibile, e la battaglia è tutt'altro che finita. .