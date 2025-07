Creta in fiamme, allame caldo in Europa, 100 morti in Spagna

Creta, Ierapetra, area meridionale dell'isola greca, lingue di fuoco e colonne di fumo sempre più alte che grazie ai venti impetuosi divorano ettari su ettari di vegetazione. Uno scenario che sta diventando una costante dell'estate mediterranea e che in questi giorni si è trasformata in un'emergenza in Grecia, ma non solo. È qui che oltre 1500 persone, sono state evacuate residenti e turisti messi in salvo anche via mare, mentre il fumo denso ha reso impraticabili diverse vie di fuga. In campo centinaia di vigili del fuoco e un impressionante spiegamento di mezzi, Canadair ed elicotteri. Le operazioni aeree, però sono state sospese di notte, lasciando i soccorritori da soli contro il vento e il fuoco. E non è così solo la Grecia, incendi si segnalano anche in tutta l'area mediterranea, colpita dalla stessa ondata di calore. In Portogallo il barometro ha toccato i 46 gradi, a Izmir, in Turchia, oltre 50mila gli evacuati per le fiamme, mentre temperature sopra i 45 gradi sono state registrate anche in Francia. In Spagna almeno 102 persone sono morte per il caldo estremo. Lo sostiene il Momo, il sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana, mentre continua l'allerta per il caldo soffocante in 12 delle 17 regioni in Spagna. In sei mesi da inizio anno il sistema Momo ha registrato, nel paese almeno 380 decessi attribuibili alle temperature elevate. Anche in Germania l'ondata di caldo è stata implacabile e nei Lander orientali si combatte da giorni contro la piaga degli incendi boschivi. Particolarmente colpiti i territori di Sassonia e Turingia, le cui amministrazioni hanno già proclamato lo stato di allarme. Siamo solo all'inizio di luglio, ma il bilancio è già drammatico. La combinazione di caldo estremo, vegetazione secca e venti forti, rischia di trasformare quest'estate nella più rovente degli ultimi anni. L'ennesima ondata di calore è conseguenza del brutale cambiamento climatico che stiamo vivendo, un'emergenza che ad oggi non ha trovato risposte valide, nonostante la sempre più schiacciante evidenza. .