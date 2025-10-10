Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato

Nelle prossime 72 ore dovrebbe aver luogo l'operazione di rilascio, da una parte di circa 40 ostaggi e dall'altra di circa 2.000 detenuti palestinesi. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è pronto, ma stiamo ancora aspettando il via libera. Si tratta di operazioni estremamente impegnative nel senso che la sicurezza viene prima di tutto, la priorità assoluta è garantire che gli ostaggi e i detenuti possano riunirsi il prima possibile alle loro famiglie. L'attesa è stata troppo lunga per tutte queste famiglie, da entrambe le parti, e dovremo assicurarci che quando ostaggi e detenuti entrano nei veicoli della Croce Rossa siano il più al sicuro possibile. Stiamo ancora lavorando in una zona di guerra dove la sicurezza è estremamente difficile. Questo è l'ambiente in cui dobbiamo far fronte anche logisticamente. Potete immaginare 40 persone da una parte e forse 2.000 detenuti dall'altra, con ancora una volta cambiamenti dell'ultimo minuto, sorprese dell'ultimo minuto. Questo è esattamente ciò per cui le nostre squadre sul campo si stanno preparando. La Croce Rossa non sarà coinvolta nell'identificazione dei corpi. Ci stiamo preparando ovviamente per facilitare il rilascio delle persone vive, ma anche dei resti umani da entrambe le parti. Abbiamo ricordato, sia agli israeliani che ad Hamas, che queste persone, questi corpi dovrebbero essere trattati con dignità. Parte dell'accordo prevede anche che gli aiuti umanitari entrino a Gaza. Come sappiamo fin troppo bene negli ultimi due anni questo non è stato possibile in quantità sufficiente. I Gazawi hanno bisogno di tutto, con le autorità, da entrambe le parti, che il prima possibile, con il cessate il fuoco, dovrebbero arrivare massicci aiuti umanitari, non solo a breve termine, ma anche per ricostruire infrastrutture vitali, infrastrutture idriche, infrastrutture alimentari, ma anche quelle sanitarie. E questo è urgente, ci vorrà del tempo e siamo stati molto chiari sul fatto che questo dovrebbe accadere il prima possibile. Minuti che aspettiamo significano più vite in pericolo a Gaza. .