In India, il 23 febbraio, i tifosi di cricket hanno eseguito rituali e offerte agli dèi indù per augurare la vittoria dell’India contro il Pakistan nella Champions Trophy. Indossando le maglie della squadra, i fan hanno sventolato poster e scandito slogan in attesa del match a Dubai. Giovani giocatori a Firozabad e Nuova Delhi hanno seguito con ansia la sfida. L’India ha vinto sette degli ultimi otto incontri contro il Pakistan e ha iniziato il torneo battendo il Bangladesh.